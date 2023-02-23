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Три человека пострадали в результате аварии на МКАД
Москва, МКАД, 94-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий
В результате столкновения двух автомобилей на съезде с Ярославского шоссе на 94-й километр Московской кольцевой автодороги (МКАД) пострадали три человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 23 февраля.
По его данным, среди пострадавших есть дети.
Авария, о которой идет речь, произошла в первой половине дня 23 февраля. Дептранс Москвы сообщал о затрудненном движении на месте ДТП.
22 февраля на МКАД произошла другая авария. Водитель фургона врезался в грузовик, который столкнулся с другим автомобилем.
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