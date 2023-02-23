Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Три человека пострадали в результате аварии на МКАД

Лейла Алиева
Происшествия
Три человека пострадали в результате аварии на МКАД
Фото: Pixabay
Москва, МКАД, 94-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

В результате столкновения двух автомобилей на съезде с Ярославского шоссе на 94-й километр Московской кольцевой автодороги (МКАД) пострадали три человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 23 февраля.

По его данным, среди пострадавших есть дети.

Авария, о которой идет речь, произошла в первой половине дня 23 февраля. Дептранс Москвы сообщал о затрудненном движении на месте ДТП.

22 февраля на МКАД произошла другая авария. Водитель фургона врезался в грузовик, который столкнулся с другим автомобилем.

Транспорт Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Все мнения
О проекте