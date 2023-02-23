Три человека пострадали в результате аварии на МКАД

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Москва, МКАД, 94-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

В результате столкновения двух автомобилей на съезде с Ярославского шоссе на 94-й километр Московской кольцевой автодороги (МКАД) пострадали три человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 23 февраля.

По его данным, среди пострадавших есть дети.

Авария, о которой идет речь, произошла в первой половине дня 23 февраля. Дептранс Москвы сообщал о затрудненном движении на месте ДТП.

22 февраля на МКАД произошла другая авария. Водитель фургона врезался в грузовик, который столкнулся с другим автомобилем.