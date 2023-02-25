Лукашенко сообщил об отвержении идеи создания союзного парламента

Фото: Администрация президента РФ

При обсуждении союзных программ России и Белоруссии была категорически отвергнута идея создания в ближайшее время единого парламента Союзного государства. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

— Мы категорически сказали «нет», и Путина часто цитировали, своим он говорил: если мы этого не можем, зачем мы сейчас это делаем, — сказал он.

По мнению главы государства, белорусская сторона сняла с обсуждения еще около шести тем, которые вызывали у нее опасения. В ближайшее время Лукашенко лично доведет до журналистов все 28 союзных программ, которые реализуются в настоящее время, передает «СБ. Беларусь сегодня».

17 февраля президент России Владимир Путин провел с Александром Лукашенко рабочую встречу. В ее рамках глава российского государства заявил, что он разделяет подходы и политические решения Белоруссии.

Лукашенко также опроверг информацию о планах России якобы поглотить Белоруссию к 2030 году. По его мнению, эта информация связана с желанием сторонних политических акторов разрушить союзные отношения с Россией.