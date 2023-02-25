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Популярные браузеры могут перестать работать в России. Ждать ли проблем с выходом в интернет

Игорь Синельников

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Технологии
Популярные браузеры могут перестать работать в России. Ждать ли проблем с выходом в интернет
Фото: Unsplash

Популярные браузеры могут перестать работать в России. У пользователей старых версий Windows могут возникнуть проблемы с выходом в интернет. Это связано с тем, что от поддержки таких версий отказались крупные мировые разработчики (в том числе Google, Opera и Mozilla). Могут ли пользователи столкнуться с трудностями и как лучше действовать при возникновении проблем, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Как отметил собеседник «ВМ», при отсутствии поддержки операционной системы Windows ее пользователи действительно могут столкнуться с проблемами.

— В случае отсутствия поддержки не будет обновлений и каких-то изменений в браузерах. Но, с другой стороны, не факт, что не будет работать сама система. У той же Microsoft были метания из стороны в сторону, когда сначала они блокировали возможность установки обновлений в России, а потом возвращались обратно, — пояснил эксперт.

По словам Кускова, если начнутся проблемы с браузерами, то это будет выражаться в первую очередь в проблемах с открытием страниц в интернете. Утечки информации возможны в любой момент, и ожидать снижения безопасности из-за прекращения поддержки не стоит, уточнил специалист.

Не исключено, что при появлении проблем с интернетом россияне перейдут на отечественные браузеры, подчеркнул эксперт.

— Я знаю, что могут быть проблемы с браузером Chrome, и наверняка большинство людей будет переходить на браузер от Яндекса. У него заканчивается поддержка Windows 8 — думаю, в том числе, люди будут переходить и на какие-то другие системы. А если браузеры перестанут работать совсем — значит, полностью перейдем на отечественный софт, — рассказал Кусков.

При появлении проблем с интернетом необязательно сразу менять браузер, уверен Кусков. Так, если не загружаются отдельные ресурсы, их можно попробовать просмотреть через VPN или другую операционную систему, заключил специалист.

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