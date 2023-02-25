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Пригожин сообщил о взятии под контроль поселка Ягодное возле Артемовска

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
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Пригожин сообщил о взятии под контроль поселка Ягодное возле Артемовска
Фото: t.me/wagnernew

Бойцы частной военной компании «Вагнер» заняли поселок Ягодное севернее Артемовска. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил основатель ЧВК, предприниматель Евгений Пригожин.

— Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» полностью овладели населенным пунктом Ягодное на севере Бахмута (украинское название Артемовска — прим. «ВМ»), — сказал он.

Артемовск на данный момент находится под контролем украинских войск. За последние несколько дней российским военным удалось взять под контроль несколько пригородных сел.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Дубово-Васильевка северо-западнее Артемовска.

17 февраля Пригожин объявил о взятии под контроль населенного пункта Парасковиевка, расположенного в Донецкой народной республике. Парасковиевка находится севернее Артемовска.

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