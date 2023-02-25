Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Дубово-Васильевку северо-западнее Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Бойцы частной военной компании «Вагнер» освободили село Дубово-Васильевку в пятницу, 24 февраля. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Дубово-Васильевка наша! Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили Дубово-Васильевку северо-западнее Артемовска. Продолжается зачистка поселка Ягодное. Дубово-Васильевка находится на 2,5 километра западнее ранее освобожденной сегодня Берховки. Сегодня, слава Богу, результативный день, — заявил он в Telegram-канале.

Российские военные освободили село Берховка под Артемовском. Об этом 24 февраля сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

17 февраля Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка, расположенный в Донецкой народной республике. Парасковиевка находится севернее Артемовска, где ситуация в последние дни крайне обострена.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не планируют защищать Артемовск любой ценой и до последнего военнослужащего, так как это не очень большой город.