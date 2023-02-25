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ЕС ввел санкции против Альфа-банка, Росбанка и банка «Тинькофф»

Евгений Белоусов
В мире
ЕС ввел санкции против Альфа-банка, Росбанка и банка «Тинькофф»
Фото: shutterstock

В новом, 10-м по счету пакете санкций ЕС против России оказались Альфа-банк, Росбанк и банк «Тинькофф». Об этом стало известно в субботу, 25 февраля.

— Это не повлияет на нашу привычную работу. Переводы в евро в Альфа-банке отключили еще весной прошлого года, — передает сообщение Альфа-банка ТАСС.

В «Тинькофф» подчеркнули, что после включения в санкционный список ЕС продолжат обслуживание клиентов в обычном режиме. Росбанк, как сообщили в пресс-службе кредитной организации, работает в штатном режиме, санкции ЕС не окажут существенного влияния на работу банка.

ЕС ввел в действие десятый пакет санкций против России. Всего ограничения были введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц. Так, под санкции попали глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В конце декабря 2022 года еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил, что Евросоюз достиг потолка по введению санкций в отношении России.

Банки Евросоюз (ЕС) Санкции Альфа-банк Россия
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