ЕС ввел десятый пакет санкций в отношении России

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Евросоюз (ЕС) ввел в действие десятый пакет санкций против России. Об этом стало известно в субботу, 25 февраля.

Под ограничительные меры попали глава Россотрудничества Евгений Примаков, хирург Леонид Рошаль и глава СПЧ Валерий Фадеев. Также под санкциями ЕС оказалась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Всего ограничения были введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц, отмечается на сайте Официального журнала ЕС.

Под новые ограничительные меры ЕС 25 февраля также попали Альфа-банк, Росбанк и банк «Тинькофф».

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Россия смогла довольно успешно перестроить экономику после введения санкций.

Новые санкционные пакеты не представляют значительной угрозы, однако страны Запада смогли добиться успеха в блокировке поступающей из России информации и продолжат работать в этом направлении.

Канада 24 февраля ввела санкции в отношении 129 физических и 63 юридических лиц из РФ, в том числе заместителей главы российского правительства Михаила Мишустина, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.