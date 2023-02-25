Мадонна рассталась с 23-летним бойфрендом

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Именитая американская певица Мадонна рассталась с манекенщиком Эндрю Дарнеллом, который моложе ее на 41 год. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на осведомленный источник.

64-летняя поп-дива и 23-летний Дарнелл прервали отношения после полгода с начала романа. Причина разрыва не уточняется, однако известно, что манекенщик начал отношения с девушкой, более подходящей ему по возрасту.

Собеседник издания назвал отношения пары «очень случайной интрижкой», поэтому сердце Мадонны не разбито.

— Ей было весело с ним, но это не было любовью или чем-то подобным, — пояснил источник.

Несмотря на спокойное отношение к окончанию этих отношений, певица находится в сложном эмоциональном состоянии. Собеседник Page Six сообщил, что сейчас Мадонна находится в кризисе из-за неуверенности в себе и это расставание стало еще одним фактором, провоцирующим проблемы с психикой.

В конце ноября поп-дива шокировала своих подписчиков кадрами, где она пьет воду из собачьей миски. Некоторые пользователи предположили, что знаменитость сошла с ума.