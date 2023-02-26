Жители ФРГ превратили антироссийский митинг в центре Берлина в мирную акцию

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Жители Берлина превратили акцию проукраинских активистов в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мирный протест, следует из публикаций очевидцев произошедшего в социальной сети Twitter.

На опубликованных роликах видно, как пришедшие на мероприятие немцы стали выступать с мирными лозунгами, отмечая, что не готовы занять чью-либо позицию в вопросах украинского конфликта.

Организаторы митинга установили в центре немецкой столицы подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону российского посольства. Активисты заявили, что техника якобы принадлежит российским войскам.

По мнению украинского посла в ФРГ Алексея Макеева данный перформанс должен был напомнить немцам о «важности победы Украины в конфликте с Россией».

В результате мероприятие пошло не по плану организаторов, поскольку многие пришедшие к танку жители Берлина выступили с критикой военной поддержки ВСУ и завалили боевую машину цветами, пишет РИА Новости.

В начале декабря несколько сотен человек вышли на протестное мероприятие в Вене, требуя от правительства Австрии отказаться от антироссийских санкций, придерживаться политики сохранения нейтралитета в полном объеме и усилить борьбу с нелегальной миграцией.