Эксперты ООН заявили, что после землетрясения в Турции образовалось 210 млн тонн мусора

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Огромное количество обломков образовалось в результате серии землетрясений в Турции. По оценкам экспертов программы развития ООН (UNDP), речь идет о 116-210 миллионах тонн мусора и пепла, сообщает немецкий портал RND.

Если бы многие тонны материала были сложены на высоте не более трех метров, для этого потребовалась бы площадь 30 на 30 километров. Это приблизительно соответствует размеру крупнейшего в Германии острова Рюген, расположенного в Балтийском море.

Преподаватель технического университета города Кайзерслаутерн профессор Хамид Садег-Азар считает, что не все количество пепла и отходов необходимо утилизировать, часть мусора может быть переработана.

По его словам, сталь можно извлечь из строительного мусора, переплавить и задействовать повторно, бетон тоже можно измельчить и переработать. При этом использование в процессе строительства соленой воды и некачественных добавок затрудняет переработку.

Специалисты ООН заявили, что строительный мусор не представляет серьезных экологических рисков, только если в нем не использовался асбест, пишет RND.

Накануне стало известно, что число погибших при землетрясении в юго-восточной части Турции выросло до 44 218 человек. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.