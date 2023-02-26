Москалькова заявила, что санкции ЕС перечеркнули правозащитную дипломатию

Фото: Пресс-служба Госдумы

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что санкции Евросоюза перечеркивают правозащитную дипломатию, которая позволяла помогать людям. Так она прокомментировала свое включение в санкционный список ЕС.

По ее словам, эти действия нарушают Всеобщую декларацию прав человека и все другие международные правовые акты, касающиеся прав человека. Омбудсмен заявила, что остается только выразить сожаление, что с таким трудом выстроенные правозащитниками гуманитарные мосты «сожжены в угоду политической конъюнктуре».

Москалькова уверена, что введение санкций в отношении института уполномоченного по правам человека в РФ является еще одним свидетельством бессилия США и стран ЕС, их заинтересованности в эскалации конфликта на Украине.

Она отметила, что экономические рестрикции против России, которые ставили целью снизить уровень жизни россиян, вызвать хаос и протесты в стране, не дали своего эффекта. Равно как и санкции, направленные на запрет русской культуры, демонстрацию достижений РФ в области спорта, науки и образования, на профессиональную журналистику, которая помогала донести людям на Западе достоверную информацию относительно геноцида жителей ДНР и ЛНР, пишет ТАСС.

Накануне Евросоюз принял десятый пакет санкций. Согласно документу, в черный список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт и экспорт, запрещены российские СМИ.