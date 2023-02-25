ЕС принял десятый пакет санкций против России

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Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

— Принят десятый пакет санкций. В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт и экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ, — написал Боррель в соцсети Twitter.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра рассказал о подробностях нового пакета санкций ЕС против России. По его словам, страна работала над внесением в санкционный список «лиц, ответственных за депортацию украинских детей». Также он подчеркнул, что десятый пакет санкций направлен на производителей оружия.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Россия смогла довольно успешно перестроить экономику после введения санкций. Новые санкционные пакеты не представляют значительной угрозы, однако страны Запада смогли добиться успеха в блокировке поступающей из России информации и продолжат работать в этом направлении.