Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ЕС принял десятый пакет санкций против России

Никита Худяков
В мире
ЕС принял десятый пакет санкций против России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

— Принят десятый пакет санкций. В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт и экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ, — написал Боррель в соцсети Twitter.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра рассказал о подробностях нового пакета санкций ЕС против России. По его словам, страна работала над внесением в санкционный список «лиц, ответственных за депортацию украинских детей». Также он подчеркнул, что десятый пакет санкций направлен на производителей оружия.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Россия смогла довольно успешно перестроить экономику после введения санкций. Новые санкционные пакеты не представляют значительной угрозы, однако страны Запада смогли добиться успеха в блокировке поступающей из России информации и продолжат работать в этом направлении.

Евросоюз (ЕС) Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте