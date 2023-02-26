Замглавы МИД РФ Богданов заявил, что США пытаются сорвать саммит Россия - Африка

Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты оказывают беспрецедентное давление на африканские страны, стараясь сорвать проведение саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге в июле нынешнего года. Об этом заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

По словам дипломата, эти действия ведутся в рамках беспрецедентной кампании по политической и экономической изоляции России. Он подчеркнул, что после начала спецоперации РФ на Украине Запад значительно усилил прессинг на африканские страны — через угрозы применения санкций, прекращения финансовой и гуманитарной помощи.

— Американцы в ежедневном режиме фабрикуют против нас обвинения «в грядущем голоде», повышении цен на топливо, зерно и удобрения и, как следствие, обострении социально-экономических проблем на континенте, — заявил Богданов.

При этом замглавы МИД РФ подчеркнул, что в традициях российской дипломатии — учитывать все возможные факторы извне, продвигать собственную повестку, ставить во главу угла государственные интересы России и ее партнеров. По словам Богданова, Москва не намерена отступать от этого курса, пишет ТАСС.

В середине февраля министр иностранных дел Норвгеии Анникен Хюитфельдт заявила, что королевство стремится к сотрудничеству со странами Африки, чтобы ослабить влияние России на континенте.