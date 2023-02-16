МИД Норвегии заявил о намерении противостоять России в Африке

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Норвегия стремится к сотрудничеству со странами Африки, чтобы ослабить влияние России на континенте. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт.

— Мы хотим сотрудничать с африканскими странами, чтобы противостоять российскому вмешательству и попыткам России контролировать континент, — заявила она.

Хюитфельдт подчеркнула, что большую роль в дестабилизации в Африке якобы играет российская частная военная компания «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, передает Al Jazeera.

В январе стало известно, что норвежская полиция планирует интернировать бежавшего командира частной военной компании «Вагнер», россиянина Андрея Медведева.

Пригожин косвенно подтвердил, что один из бывших командиров находится в Норвегии. По его словам, Медведева должны были судить за попытку жесткого обращения с пленными.

20 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что правительство США признает ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией и введет против компании санкции.