В Норвегии планируют интернировать бежавшего в страну бойца ЧВК «Вагнер»

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Норвежская полиция планирует интернировать бежавшего командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» россиянина Андрея Медведева. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на юриста Лине Исаксен.

— Он задержан... и мы рассматриваем возможность обращения в суд за решением об интернировании, — рассказал он.

В свою очередь адвокат Медведева отказался давать комментарии.

Недавно основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин косвенно подтвердил, что один из бывших командиров находится в Норвегии. По его словам, Медведева должны были судить за попытку жесткого обращения с пленными, утверждает основатель «Вагнера».

20 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что правительство США признает ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией и введет против компании санкции.

В свою очередь Пригожин отметил, что теперь взаимоотношения ЧВК и американцев можно назвать «разборкой преступных кланов».