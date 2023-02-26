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Кириенко призвал вернуться к традициям советского образования при отказе от Болонской системы

Араз Салехов

Сюжет: 

Послание президента - 2023
Общество
Кириенко призвал вернуться к традициям советского образования при отказе от Болонской системы
Фото: Пресс-служба Совфеда

России стоит сохранить накопленное наследие в сфере образования. Об этом в воскресенье, 26 февраля, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

— Российская система образования имеет столетние уникальные традиции, которыми мы по праву можем гордиться. И мы не имеем право потерять это наследие, должны его бережно использовать, в том числе и наследие советской школы, которая по праву считалась одной из лучших в мире, — поделился он.

Политик напомнил, что президент России Владимир Путин уже упоминал о проблемах в образовании в послании к Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.

В минувший вторник, 21 февраля, российский лидер призвал вернуться к традиционному сроку обучения в вузах — от четырех до шести лет. Президент добавил, что для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России необходимо за пять лет подготовить миллион специалистов.

Перестройка вузов на новый лад может занять несколько лет. Какая система образования была в нашей стране последние 15 лет и как ее планируют обновить — в материале «Вечерней Москвы».

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