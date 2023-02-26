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Ефимов: Дом купца Виноградова сдадут в аренду по программе «1 рубль за квадратный метр в год»

Никита Худяков
Город
Ефимов: Дом купца Виноградова сдадут в аренду по программе «1 рубль за квадратный метр в год»
Фото: Пресс-служба

В Южнопортовом районе столицы на торги выставлен по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» дом купца Виноградова. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Победителю аукциона в течение пяти лет предстоит провести восстановительные и реставрационные работы, подключить современные инженерные коммуникации и приспособить одноэтажное здание с цокольным этажом под использование в современных условиях, — сказал заммэра.

Деревянный дом купца Д. С. Виноградова был построен в 1880 году. Вплоть до 1917 года он принадлежал владельцам столичного чугунолитейного завода купцам Виноградовым. В доме почти полностью сохранилась декоративная отделка.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, прием заявок на торги завершится 3 марта. Реализация долгосрочной аренды позволит сохранить архитектурный облик исторических памятников Москвы.

Принять участие могут любые физические или юридические лица. Торги состоятся на площадке «Росэлторг». Для участия в них необходима усиленная квалифицированная электронная подпись.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве за 12 лет отреставрировано более двух тысяч памятников архитектуры. По его словам, таких объемов работ нет ни в одном городе мира. Эта заслуга принадлежит специалистам-реставраторам. Глава города пояснил, что за прошлый год удалось вернуть красоту сотням памятников, одним из главных среди них стала ВДНХ.

Реставрация Владимир Ефимов Москва Южнопортовый район
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