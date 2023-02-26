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Володин напомнил, какие законы вступают в силу в марте

Араз Салехов
Общество
Володин напомнил, какие законы вступают в силу в марте
Фото: Пресс-служба Госдумы

Десять новых законов вступят в силу в России с 1 марта 2023 года. Об этом в воскресенье, 26 февраля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Жители Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут обеспечены мерами социальной поддержки по стандартам РФ: бесплатной медицинской помощью, пенсиями и выплатами на детей, пособиями и льготами, — поделился он.

Также будут приняты законы в образовательной сфере: бесплатное горячее питание введут для школьников начальных классов, а для студентов — академическую и социальную стипендии.

Володин в своем Telegram-канале перечислил и другие вступающие в силу законы: по поддержке малого и среднего бизнеса; повышению акцизов на сигареты и жидкости для вейпов; защите персональных данных владельцев недвижимости; защите животных; онлайн-продаже рецептурных лекарств и другие.

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил с посланием Федеральному собранию. В ходе своего обращения глава государства предложил ряд инициатив в сфере социальной политики страны. «Вечерняя Москва» собрала самые важные из них.

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