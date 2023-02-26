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CNN: Зеленский планирует отправить США список необходимого Киеву вооружения

Араз Салехов
В мире
CNN: Зеленский планирует отправить США список необходимого Киеву вооружения
Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский собирается отправить американским властям список запрашиваемых вооружений. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

— Зеленский, который встретился с председателем комитета по международным делам палаты представителей Майклом Макколом и четырьмя другими членами палаты представителей, сказал группе, что планирует отправить им список вооружений, — говорится в материале.

Известно, что украинские власти желают получить истребители F-16. Такое вооружение им необходимо «для ускорения окончания конфликта», сообщает CNN.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 17 февраля заявил, что Соединенные Штаты не давали обещаний о поставках истребителей на Украину, однако будут приветствовать такую инициативу со стороны других государств. По его словам, если кто-то из партнеров и союзников Вашингтона выразит желание поставить истребители на Украину, это будет являться их суверенным решением, которое «будут приветствовать» в американском правительстве.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», что Россия может противопоставить истребителям F-16. Он считает, что отказ США от поставок Украине истребителей носит временный характер. Однако Россия может дать ответ американским F-16 с помощью истребителя четвертого поколения МиГ-29.

Украина Владимир Зеленский США Истребители
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