Овчинский: Московский производитель огнеупорных материалов увеличил выручку на треть

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Выручка московского производителя керамических огнеупорных материалов по итогам прошлого года выросла почти на треть. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в воскресенье, 26 февраля.

— По итогам прошлого года рост столичной обрабатывающей промышленности превысил 10 процентов. Вместе с этим предприятия города улучшили и другие экономические показатели своей деятельности, — сказал Владислав Овчинский.

Он добавил, что столичный Научно-технический центр «Бакор» увеличил выручку по итогам года почти на треть. Это стало возможным за счет модернизации и увеличения мощностей предприятия. Благодаря выданному Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства займу завод запустил новый цех и закупил оборудование с целью импортозамещения огнеупоров и фильтровальной керамики.

— Закупка оборудования увеличена производительность дробильного цеха, а выпуск одного из изготавливаемых на предприятии типов фильтрующих элементов вырос на 30 процентов. Также был оснащен новый цех по производству литейных форм, автоматизирован участок упаковки литейной оснастки и другой специальной керамики, — отметил директор по производству НТЦ «Бакор» Роман Дородных.