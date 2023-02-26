Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Овчинский: Московский производитель огнеупорных материалов увеличил выручку на треть

Полина Французова
Город
Овчинский: Московский производитель огнеупорных материалов увеличил выручку на треть
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Выручка московского производителя керамических огнеупорных материалов по итогам прошлого года выросла почти на треть. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в воскресенье, 26 февраля.

— По итогам прошлого года рост столичной обрабатывающей промышленности превысил 10 процентов. Вместе с этим предприятия города улучшили и другие экономические показатели своей деятельности, — сказал Владислав Овчинский.

Он добавил, что столичный Научно-технический центр «Бакор» увеличил выручку по итогам года почти на треть. Это стало возможным за счет модернизации и увеличения мощностей предприятия. Благодаря выданному Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства займу завод запустил новый цех и закупил оборудование с целью импортозамещения огнеупоров и фильтровальной керамики.

— Закупка оборудования увеличена производительность дробильного цеха, а выпуск одного из изготавливаемых на предприятии типов фильтрующих элементов вырос на 30 процентов. Также был оснащен новый цех по производству литейных форм, автоматизирован участок упаковки литейной оснастки и другой специальной керамики, — отметил директор по производству НТЦ «Бакор» Роман Дородных.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте