Путин назвал ликвидацию России целью стран Запада

Фото: Администрация президента РФ

Западные страны стремятся разделить Россию на части, чтобы помыкать ими и установить там свой контроль. Об этом в воскресенье, 26 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».

Основной целью Запада российский лидер назвал расформирование бывшего Советского Союза и ее основной части — России.

— И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль, — сказал глава государства.

В ходе послания Федеральному собранию президент заявил о невозможности поражения РФ на поле боя. По его словам, представители военно-политических элит западных государств перестали скрывать свою ключевую цель на сегодняшний день — нанесение стратегического поражения Российской Федерации.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» назвал три сценария будущего Украины после спецоперации — раздел украинского государства; решение конфликта по «корейскому сценарию» и смена киевского режима.