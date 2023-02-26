«Доверять можно не всем»: как не нарваться на лжегазовщика

Слесарь «Мосгаза» проверяет газовое оборудование в одной из квартир дома № 28 на Сиреневом бульваре / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Недавняя трагедия в Новосибирске, когда в результате взрыва газа погибли 14 и пострадали 22 человека, показала: доверять проверки газового оборудования нужно только лицензированным компаниям.

Напомним, трагедия произошла утром 9 февраля. От мощнейшего взрыва рухнул целый подъезд. Как выяснилось, незадолго до взрыва в доме побывали лжегазовщики. Они предлагали заменить за деньги «изношенное» оборудование в квартирах и вместо газового шланга поставили... водопроводный. Может ли такое повториться в Москве?

— Проверка внутриквартирного газового оборудования регулируется постановлением правительства РФ № 410, пункт 43, — пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Денис Добродеев. — В нем сказано: специальная организация, которая отвечает за работу газового оборудования, должна осуществлять проверку минимум раз в год. Это относится к квартирам и частным домам.

Александр Гусев, генеральный директор журнала Строительство.RU, уточнил:

— Управляющая компания, которая обслуживает ваш дом, заключает договор с организацией, имеющей разрешение госорганов на работу с газовым оборудованием. Газовщики раз в год приходят и проверяют, как ваша плита, газовая колонка или котел работают.

Перед их приходом управляющая компания должна вывесить объявление, когда именно придут газовщики. В нем должен быть указан телефон, по которому вы можете позвонить и спросить, действительно ли сейчас по такому-то адресу пришли с проверкой их сотрудники.

В столице большинство домов с газовым оборудованием обслуживает Мосгаз. Узнать график проверок можно на сайте предприятия (mos-gaz.ru).

Важно, что мастер, который проводит проверку, никогда не предлагает купить и установить какое-то оборудование. Обычно мошенники стараются запугать доверчивых жильцов угрозой утечки газа и настаивают на приобретении различных приборов. Официальные службы такого не предлагают. И не оформляют рассрочку, которая по факту оказывается кредитом под большие проценты.

Также не стоит забывать о правилах безопасности при установке газового оборудования — например, плиты или колонки.

— При покупке газовой плиты ее нельзя подключать самостоятельно или доверять это сотрудникам магазина. Нужно обязательно обращаться к нашим специалистам. Ведь неспециалист при подключении может закрутить неправильно: или недожмет, или пережмет паронитовую прокладку в местах соединения. А из-за этого будет утечка газа, — пояснила заместитель главного инженера АО «Мосгаз» Татьяна Киселева.

Александр Гусев уточняет:

— Право установки и ремонта газового оборудования имеют и другие лицензированные компании — их контакты легко найти в интернете. Но если вы такую компанию приглашаете, уточните — как долго она на рынке, каковы отзывы о ее работе. Доверять, к сожалению, можно не всем.