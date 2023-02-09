Как получить компенсацию за ущерб при взрыве газа в доме

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В четверг, 9 февраля, в Новосибирске при взрыве газа обрушился подъезд жилого дома. В результате взрыва есть пострадавшие и погибшие. О том, кто в таких случаях несет ответственность за случившееся и какие компенсации могут получить пострадавшие или родственники жертв, «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Кто обязан возместить ущерб

По словам Крохина, в России ущерб от взрыва газа возмещает виновник.

— Виновным лицом может быть владелец жилья, который, например, использовал жилое помещение для промышленности и разместил там газовый баллон. Или он неправильно эксплуатировал газовое оборудование. Или врезался в газовую сеть и включил водонагреватель, хотя по проекту там только газовая плита, — пояснил эксперт.

Виновником при взрыве газа может быть не только собственник квартиры, уточнил юрист. Если причиной аварии стали действия или бездействие управляющей организации, которая содержит придомовые сети, претензии необходимо обращать к ним. Также виновником может быть поставщик газа.

Получить деньги могут как пострадавшие, так и родственники погибших, сообщил Крохин.

— Виновное лицо возмещает ущерб тем лицам, чья квартира разрушена. Если при взрыве кто-то погиб, то может быть заявлен иск в связи с потерей кормильца, — объяснил юрист.

Дополнительная помощь

По его словам, пострадавшие в результате взрыва газа также могут получить компенсацию из регионального бюджета.

— Практически в каждом регионе существуют правила компенсаций и возмещений в случае наступления чрезвычайной ситуации. Сейчас стали чаще выплачивать около миллиона. То есть, если человек погиб в результате чрезвычайного происшествия (неважно, по чьей вине), регионы очень часто объявляют о выплате семьям погибших по миллиону, пострадавшим — от 300 до 500 тысяч, — рассказал собеседник «ВМ».

Если человек оформлял страховку на случай взрыва газа, то ему выплатят ту сумму, на которую он застраховал квартиру, отметил Крохин. В таком случае размер выплат зависит от степени ущерба, уточнил эксперт.

— Если квартира уничтожена, то собственнику должны выплатить полностью всю сумму по договору. Если квартира повреждена частично (например, выбиты стекла), то на основе заключения оценщика осуществляется компенсация за фактический ущерб в пределах максимальной суммы. Если вы застраховали на три миллиона, тогда как квартира стоит 20 миллионов, то вам выплатят максимум три миллиона, — резюмировал специалист.