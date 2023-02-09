«Нечто вроде мощной бомбы»: почему в России участились взрывы газа в жилых домах

Фото: Вечерняя Москва

Новый год начался чуть больше месяца назад, а в ряде городов России уже произошло не менее пяти крупных инцидентов, связанных со взрывом в жилых домах, причиной чего, по разным данным, становился взрыв бытового газа. Да и 2022 год запомнился большим количеством аналогичных ЧП. Почему продолжают происходить подобные трагичные инциденты и есть ли шанс их избежать, выясняла «Вечерняя Москва».

Пять взрывов газа с начала года

Дагестан

Первый инцидент произошел 8 января в городе Хасавюрте, Республика Дагестан. На первом этаже многоэтажного жилого здания произошел взрыв газа с последующим возгоранием. В результате пострадали пять человек, в том числе ребенок. Нескольким людям понадобилась госпитализация. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Дагестана организовала проверку.

Подмосковье

Двумя днями позже, 10 января, подобный инцидент настиг и жителей подмосковной Коломны. В селе Непецино произошел взрыв газа на первом этаже квартиры. Благо обошлось без жертв, но пострадал мужчина, находившийся в помещении. Он получил термические ожоги и был госпитализирован. А в квартире в результате происшествия выбило окна, но обошлось без возгорания. По словам пострадавшего, он чувствовал запах газа на кухне, но все равно решил зажечь плиту, вследствие чего произошел хлопок. Главное управление МЧС России по Московской области подтвердило факт ЧП и наличие одного пострадавшего.

Владикавказ

Следующий взрыв прогремел на первом этаже пятиэтажного дома по улице 50 лет Октября 13 января во Владикавказе. В одной из квартир взорвался газ, что привело к возгоранию на кухне. Площадь, охваченная огнем, составила 0,5 «квадрата», взрывная волна выбила входную дверь и окна жилища. Никто не пострадал в результате происшествия. Удивительно то, что в квартире, где раздался хлопок, никто, по словам соседей, не проживал. Квартиры, расположенные рядом, не пострадали.

Тула

Крупное происшествие случилось в пятиэтажном панельном жилом доме во вторник, 7 февраля, в городе Ефремове Тульской области. Там произошел взрыв газа, в результате чего обрушился первый подъезд. По предварительным данным, в результате ЧП пять человек погибли, еще двое пострадали. Из-за хлопка рухнули перекрытия пятого и частично четвертого этажей. Обрушились также панельные стены третьего, четвертого и пятого этажей. Как выяснилось позже, взрыв произошел на 4-м этаже в квартире, которую собственники сдавали в аренду. В момент ЧП в жилище находились пять человек. В одной комнате жила пара, в другой — трое сотрудников птицефабрики.

Разбор завалов продолжался всю ночь, работы велись круглосуточно в четыре смены. Взрыв унес жизни пяти человек, семеро были вызволены из-под завалов живыми. Погибла в том числе девушка, парень был госпитализирован в тяжелом состоянии. Среди рабочих, находившихся в соседней комнате, двое погибли, одного удалось спасти. Правда, он получил травмы средней тяжести. Как уточнили в региональном минздраве, на вечер 8 января в Ефремовской районной больнице находилось трое пострадавших. Двое — мужчина и ребенок — в состоянии средней тяжести, один человек — в тяжелом состоянии.

Новосибирск

Сразу два подъезда обрушились после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме на улице Линейной в Новосибирске. Инцидент произошел в четверг, 9 февраля. В результате взрыва, по последним данным, погибли пять человек, девять пострадали. Среди них двое детей. Жильцы получили ожоги, травмы разной степени тяжести и отравление угарным газом. Судьба еще 11 человек остается неизвестной.

В доме прописано 117 человек, но некоторые квартиры арендуют иногородние, в связи с чем настоящее число жильцов все еще устанавливается. Восстановить дом, по словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, вряд ли удастся. Следовательно, жильцов расселят по программе переселения из аварийного жилья. Им также предоставят временное жилье. В настоящее время вблизи ЧП развернут пункт временного размещения.

В областном министерстве ЖКХ рассказали СМИ о том, что газовое оборудование в здании было проверено относительно недавно — в сентябре прошлого года. Никаких критических неполадок тогда специалисты не обнаружили. СК РФ возбудил дело по части 3 статьи 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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Распространенные причины взрывов

По словам эксперта в сфере пожарной безопасности Александра Глущенко, взрывы бытового газа в жилых домах, как правило, связаны с неисправностью трубопровода, проблемами с запорной арматурой и иными механическими устройствами.

— Газовое оборудование в многоэтажных домах можно разделить на две зоны. Одно расположено на лестничной площадке, и оно поддается быстрому осмотру, а при необходимости и ремонту специалистами газовой службы. Остальная часть газового оборудования располагается на территории частного владения жильцов, и для проверки требуется допуск в квартиру. Как известно, не каждый гражданин желает впускать посторонних, даже если это сотрудники службы, — заметил специалист.

Глущенко подчеркнул, что обслуживающие и управляющие компании тщательно следят за оборудованием, которое располагается во внешней части домов, поэтому по их вине вряд ли может произойти взрыв бытового газа. А вот невнимательность со стороны граждан вполне реально может стать причиной таких происшествий.

— Например, в квартире может быть неисправный поворотный клапан, который может стать причиной взрыва. Более того, из личной практики знаю случаи, когда люди делали ремонт на кухне и задевали газовую трубу, что тоже становилось причиной взрыва, — рассказал эксперт.

Очень часто концентрация газа из-за протечки начинает «копиться», а при зажигании света происходит взрыв, пояснил специалист.

— Газовая плита — еще один опасный объект, если длительно эксплуатируется без ремонта, — отметил Глущенко. — А если учесть, что мало кто за ней следит, меняет механизмы и отправляет на проверки, то становится понятно, почему у нас так часто происходят взрывы. В замкнутом помещении достаточно небольшого объема газовоздушной смеси, чтобы получилось нечто вроде мощной бомбы — фугаса. И в таком случае мощный взрыв обеспечен.

Собеседник «ВМ» уточнил, что именно человеческий фактор становится причиной страшных смертельных ЧП в России.

Чтобы исключить подобные сценарии, необходимо своевременно обращаться в газовую службу и производить ремонт оборудования. Эксперт порекомендовал приобрести датчик утечки газа. Это небольшое устройство позволит своевременно зафиксировать превышение концентрации газа в помещении, подав звуковой сигнал, заключил Глущенко.