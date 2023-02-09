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Приметы и советы

Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске увеличилось до пяти

Степан Жирнов
Происшествия
Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске увеличилось до пяти
Фото: Пресс-служба МЧС России

В результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области в четверг, 9 февраля.

По данным ведомства, из-под завалов дома № 39 на Линейной улице извлекли тело еще одной женщины и двухлетнего ребенка. Таким образом количество погибших увеличилось до пяти.

На данный момент также известно о девяти госпитализированных. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв, о котором идет речь, произошел в Новосибирске ранним утром в четверг, 9 февраля. В результате обрушились квартиры в одном из подъездов. Подробнее о том, что происходило сразу после хлопка, — в материале «Вечерней Москвы».

Позже появилась информация о том, что для обеспечения безопасности сотрудников МЧС при ликвидации последствий дом был специально частично обрушен. Восстанавливать строение не планируется, эвакуированных граждан переселят в другое жилье.

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