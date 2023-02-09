Страхование жилья: документы, гарантии и размер выплат

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Любой гражданин России может застраховать свое жилье от различных рисков: например, от пожара или взрыва газа. Сумма возмещения при страховом случае индивидуальна и прописывается в договоре. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

От чего страхуют жилье

По его словам, страхование жилья работает на добровольной основе и обычно покрывает ограниченное количество рисков.

— Каждый гражданин вправе застраховаться исходя из предложений, которые дают страховые компании. В страхование недвижимости входят различные риски, которые гражданин определяет сам в зависимости от своих пожеланий и платежеспособности, — рассказал эксперт.

К самым распространенным он отнес:

риски ущерба от пожара;

затопление со стороны соседей;

стихийные бедствия;

взрыв газа;

нанесение ущерба третьими лицами.

Некоторые собственники жилья включают в договор и экзотические риски: например, на случай если в дом врежется самолет. Так как подобные случаи редки, то и ставка будет низкой, пояснил Крохин.

Какие нужны документы

Чтобы оформить договор страхования, никаких особенных документов не нужно — только право собственности, заметил собеседник «ВМ».

Ряд документов может потребоваться при наступлении страхового случая, уточнил Крохин.

— Если наступил страховой случай, то по условиям страхования для получения возмещения предусматривается определенный порядок действий. В частности, нужно сообщить в страховую компанию, позвонить в полицию и так далее. Должны быть документы от управляющей организации. Если это какой-то специфический вид страхования, то нужны дополнительные документы. Например, касательно газа нужны документы от газовой службы, если был пожар — от МЧС, — объяснил юрист.

От чего зависит размер выплат и когда могут отказать

В страховой выплате могут отказать, предупредил Крохин. Например, если причиной наступления несчастного случая стало алкогольное опьянение, то страховая компания имеет полное право не выплачивать деньги.

Размер страховых взносов и выплат определяется в договоре индивидуально, сообщил эксперт.

— Конечно, страховщики стремятся к кадастровой стоимости квартиры, чтобы была полная защита. Все, что меньше кадастровой стоимости, всегда несет риски того, что при крупных разрушениях защиту покрыть не получится. Хотя и кадастровая стоимость не всегда точна, но она является хоть каким-то ориентиром. Если вы страхуете на меньшую сумму, то страховой взнос будет меньше. Но и выплатят вам меньше, — заключил юрист.