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Женщина подавилась и умерла на конкурсе по поеданию блинов в Омской области

Араз Салехов
Происшествия
Женщина подавилась и умерла на конкурсе по поеданию блинов в Омской области
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Жительница Омской области подавилась и умерла во время участия в конкурсе по поеданию блинов. Об этом рассказали РИА Новости источники в силовых структурах.

— Информация по инциденту подтверждается. Женщина активно участвовала в праздниках. Участвовала в конкурсе по поеданию блинов. По всей видимости, она подавилась, — отметили они.

Конкурс состоялся 25 февраля в санатории «Коммунальник». Как сообщает агентство, женщина умерла до приезда скорой помощи.

В одном из баров, расположенном в центре столицы — в Нижнем Сусальном переулке, в ночь с 15 на 16 февраля произошла другая трагедия. В заведении проводился конкурс по поеданию пирожных, в котором приняла участие 23-летняя девушка. По данным СМИ, посетительница бара попыталась проглотить сразу несколько пирожных, подавилась и умерла до прибытия машины скорой помощи. «Вечерняя Москва» спросила у экспертов, что заставляет людей идти на такие поступки и чем опасны «конкурсы обжор».

Омская область Смерть Масленица блины
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