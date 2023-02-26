Путин заявил, что русский народ может не сохраниться в случае распада РФ

Фото: Администрация президента РФ

Русский народ вряд ли сохранится как этнос в случае распада России. Об этом в воскресенье, 26 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».

По его словам, планы западных стран по распаду российского государства имеют документальное подтверждение. Реализация такого плана могла бы кардинально изменить судьбу народов России и прежде всего — русского народа.

— Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня, — заявил он.

Также в ходе интервью российский лидер подчеркнул, что западные страны стремятся разделить Россию на части, чтобы помыкать ими и установить там свой контроль.

В свою очередь обозреватель арабского издания Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани недавно заявил, что Вашингтон рассчитывал ослабить и «обнести забором» Россию. Однако президенту РФ удалось вывести свою страну на мировую арену с мощным потенциалом в экономике и всесторонней открытостью к миру, что не понравилось США.