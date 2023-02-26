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«По праву пользуетесь авторитетом»: Путин поздравил Эрдогана с днем рождения

Араз Салехов
Политика
«По праву пользуетесь авторитетом»: Путин поздравил Эрдогана с днем рождения
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с 69-м днем рождения. Поздравительная телеграмма была опубликована пресс-службой Кремля в воскресенье, 26 февраля.

— Уважаемый господин президент, дорогой друг, сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом, — говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что президенту Турции удалось проявить свои лучшие качества в непростое для турецкого государства время. Также Путин выразил уверенность в продолжении совместной работы Москвы и Анкары по различным направлениям, сообщает сайт Кремля.

В минувшую пятницу, 24 февраля, лидеры двух стран провели переговоры. Они обсудили ситуацию, связанную с текущим конфликтом на Украине, а также затронули тему землетрясений, произошедших за последние недели в юго-восточной части Турции. Помимо этого, Эрдоган сообщил Путину о готовности Анкары внести вклад в возобновление дипломатических переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Поздравления
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