Британский генерал заявил о возможностях России изменить ход СВО усилением роли ВКС

Фото: Минобороны РФ

В ходе спецоперации на Украине роль Воздушно-космических сил (ВКС) России может усилиться. Об этом заявил британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс.

Бывший военный считает, что усиление российских ВКС на фронте можно будет объяснить желанием «подавить» противовоздушную оборону Украины.

— Российские самолеты и вертолеты до сих пор не очень заметно участвовали в СВО, — цитирует его Daily Star.

В минувший понедельник, 20 февраля, ВКС России сбили украинский истребитель Су-27 во время боев над Изюмом в Харьковской области. Экипажи российских истребителей занимались патрулированием территорий, а также прикрытием бомбардировщиков и штурмовиков. В ходе патрулирования им удалось вычислить и сбить самолет украинской армии.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», что Россия может противопоставить истребителям F-16. Он считает, что отказ США от поставок Украине истребителей носит временный характер. Однако Россия может дать ответ американским F-16 с помощью истребителя четвертого поколения МиГ-29.