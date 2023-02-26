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Крупная авария с участием 10 автомобилей произошла в Новгородской области

Араз Салехов
Происшествия
Крупная авария с участием 10 автомобилей произошла в Новгородской области
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

ДТП с участием 10 автомобилей произошло в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России в воскресенье, 26 февраля.

Дорожное происшествие произошло на 504-м километре трассы М-11 «Нева» из-за сильного гололеда. На текущий момент информация о пострадавших уточняется.

Как сообщает Telegram-канал «МВД Медиа», на месте аварии работают экстренные службы. Движение в сторону Москвы перекрыто. Объезд ДТП возможен с 545-го километра трассы М-11 «Нева» по дороге федерального значения М-10 «Россия».

Видео: Telegram / 112

В свою очередь Telegram-канал «112» сообщил, что в результате массового столкновения машин погибла женщина, еще 12 человек пострадали, среди них есть ребенок. По данным СМИ, авария произошла с участием 25 авто.

Автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, как водителям вести себя во время гололеда. По его словам, в период гололедицы автовладельцам стоит соблюдать осторожность, контролируя скорость и дистанцию до других машин. При попадании на скользкий участок важно вовремя среагировать и вернуть контроль над автомобилем.

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