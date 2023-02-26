Диетолог Ионова объяснила, как соблюдение Великого поста влияет на здоровье и похудение

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Многие православные верующие планируют соблюдать Великий пост, который начнется в понедельник, 27 февраля. «Вечерняя Москва» узнала у врача, антидиетолога, психолога Лидии Ионовой, как данные ограничения влияют на здоровье, можно ли похудеть за этот период и кому не стоит его соблюдать.

Как влияет на здоровье

Врач подчеркнула, что ограничения в питании во время Великого поста могут положительно отразиться на здоровье человека, особенно на мужском.

— Безусловно, соблюдение ограничений во время Великого поста может положительно отразиться за здоровье человека. Особенно это касается мужчин с абдоминальным ожирением, когда талия больше 92 сантиметра. Однако главное условие — это грамотно выстроенный рацион питания. Он должен быть сбалансированным, — пояснила Ионова.

Специалист предупредила, что если же человек будет употреблять слишком много растительных жиров, то он получит обратный эффект.

— При правильном подходе соблюдение Великого поста поможет снизить уровень холестерина в крови и нормализовать липидный обмен. Таким образом, снижаются риски сердечно-сосудистых заболеваний, — отметила медик.

А вот женщинам нужно быть более аккуратными в соблюдении Великого поста, считает специалист. Важно убедиться, что у них нет железодефицитной анемии. Для женщин особенно важно получать железо в достаточном количестве.

Кому нельзя соблюдать Великий пост

Также собеседница «ВМ» напомнила, при каких условиях соблюдать Великий пост строго противопоказано.

— Соблюдение ограничений в питании во время Великого поста строго противопоказано при железодефицитной анемии. Таким пациентам жизненно необходимо потреблять в пищу продукты животного происхождения. Это касается и людей с дефицитом витамина B12. Во время поста всегда наблюдается дефицит полезных веществ, — рассказала специалист.

Ионова посоветовала обратиться за консультацией специалиста перед постом. Он назначит медицинские препараты, которые помогут восполнить дефицит.

Кроме того, по словам врача, пост не стоит соблюдать беременным женщинам, детям, подросткам и пожилым людям.

Можно ли похудеть за время Великого поста

По словам специалиста, похудеть во время Великого поста можно, только если соблюдать правильный режим питания. Большое количество углеводов и переедание, наоборот, могут способствовать набору веса.

— Во время поста можно не только похудеть, но и поправиться. Все зависит от того, какие продукты человек будет есть и в каком количестве. Сам факт, что из рациона убираются животные продукты, такие как мясо, птица, рыба, яйца и творог, совершенно не означает, что человек не может переесть углеводов. Макароны, каши и постные тортики содержат большое количество углеводов и растительных жиров, — отметила Ионова.

Человек может поправиться или похудеть в зависимости от количества и качества пищи во время Великого поста, заключила врач.