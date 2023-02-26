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Приметы и советы

Свыше 30 автомобилей попали в ДТП в Новгородской области

Араз Салехов
Происшествия
Свыше 30 автомобилей попали в ДТП в Новгородской области
Фото: Вечерняя Москва

Участниками крупной аварии в Новгородской области стали 32 автомобиля. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщил оператор платных дорог «Объединенные системы сбора платы».

— Из-за сложных метеорологических условий в ДТП на трассе М11 попало 25 легковых машин и семь грузовых автомобилей. Один из грузовых автомобилей перевозил битум, который растекся по дороге, — говорится в сообщении.

Пресс-служба ОССП в социальной сети «ВКонтакте» подчеркнула, что на месте аварии работают служба аварийных комиссаров ОССП, служба эвакуации, МЧС и правоохранительные органы. Для водителей организованы пункты обогрева.

Случай, о котором идет речь, произошел на 504-м километре трассы М11 «Нева» из-за сильного гололеда. Как уточняется, на месте аварии работают экстренные службы. Движение в сторону Москвы было перекрыто. Объезд участка ДТП возможен с 545-го километра трассы М11 «Нева» по дороге федерального значения М10 «Россия».

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