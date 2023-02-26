Крупное ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Алтуфьевском шоссе

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Москва, Алтуфьевское шоссе, 56 Карта всех событий

Авария с участием пяти автомобилей произошла на Алтуфьевском шоссе в районе дома № 56. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 26 февраля.

— Перекрыты три полосы, — сказал собеседник «ВМ».

По информации источника, в результате происшествия никто не пострадал.

Еще одна крупная авария произошла в Новгородской области, ее участниками стали 32 автомобиля. Из-за сложных метеорологических условий в ДТП на трассе М11 попало 25 легковых машин и семь грузовых автомобилей.

Один из грузовых автомобилей перевозил битум, который растекся по дороге. На месте аварии работают служба аварийных комиссаров ОССП, служба эвакуации, МЧС и правоохранительные органы.