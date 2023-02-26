Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Крупное ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Алтуфьевском шоссе

Василий Плиткин
Происшествия
Крупное ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Алтуфьевском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Алтуфьевское шоссе, 56 Карта всех событий

Авария с участием пяти автомобилей произошла на Алтуфьевском шоссе в районе дома № 56. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 26 февраля.

— Перекрыты три полосы, — сказал собеседник «ВМ».

По информации источника, в результате происшествия никто не пострадал.

Еще одна крупная авария произошла в Новгородской области, ее участниками стали 32 автомобиля. Из-за сложных метеорологических условий в ДТП на трассе М11 попало 25 легковых машин и семь грузовых автомобилей.

Один из грузовых автомобилей перевозил битум, который растекся по дороге. На месте аварии работают служба аварийных комиссаров ОССП, служба эвакуации, МЧС и правоохранительные органы.

Транспорт Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте