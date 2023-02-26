Грузовик опрокинулся в Лефортовском тоннеле после столкновения с автомобилем

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В Лефортовском тоннеле грузовик столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 26 февраля.

— На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

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Движение по внешней стороне ТТК в результате происшествия полностью перекрыто, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Также перекрыт съезд с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону ТТК.

Еще одна авария произошла 26 февраля на Алтуфьевском шоссе. Там столкнулись пять автомобилей, однако пострадавших в результате происшествия нет.