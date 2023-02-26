Движение по внешней стороне ТТК перекрыли после ДТП в Лефортовском тоннеле

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В результате ДТП с грузовиком в Лефортовском тоннеле движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 26 февраля.

— Движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто, — говорится в сообщении.

Также перекрыт съезд с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону ТТК, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Как сообщает Дептранс Москвы, 26 февраля в Лефортовском тоннеле грузовик столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.