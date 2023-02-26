«Психологическое айкидо»: почему люди пишут негативные комментарии в соцсетях и как на них реагировать

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Социальные сети — инструмент, с помощью которого можно заявить о себе, узнать что-то новое и даже заработать деньги. Несмотря на всю их мощь, многие до сих пор не решаются вести блог публично. Один из страхов — боязнь хейта со стороны комментаторов. Тренер по голосу Седа Каспарова в беседе с «Вечерней Москвой» раскрыла секрет, как правильно реагировать на негатив.

Фото: Из личного архива

Почему люди пишут агрессивные комментарии

Хочется, чтобы блог был местом, где общаются единомышленники, которые одобряют ваши действия, любят ваш контент, с симпатией к вам относятся. Скорее всего, так и будет: если вы начнете размещать в блоге экспертную информацию, делиться какими-то лайфхаками, искренне общаться, то это поможет собрать аудиторию, которая вам доверяет и подписалась для того, чтобы получить определенную пользу.

Однако надо сразу подготовиться к тому, что и недовольные тоже будут. Это нормально, и этого сложно избежать. Хейтеры — люди, которые пишут агрессивные комментарии, — отдельная категория. С ней, скорее всего, придется столкнуться. Делают они это по самым разным причинам. Кто-то просто не умеет корректно и экологично выражать свои эмоции, кто-то намеренно хочет вас задеть, поскольку не уверен в себе и так демонстрирует свои переживания, кто-то категорически не согласен с вашей точкой зрения и использует все способы, чтобы показать это.

Как реагировать на негатив

Причины агрессии в комментариях могут быть разными, но, вне зависимости от того, что стоит за негативными высказываниями, они могут раздражать и расстраивать. Для некоторых это может даже стать поводом перестать вести блог. Но я советую все же реагировать иначе.

В случае если человек не прав по форме, но прав по сути (например, указывает вам на ошибку), то лучше признать его правоту и даже поблагодарить за исправление. Умение признавать свои ошибки дорогого стоит — так вы заработаете себе несколько дополнительных баллов.

Но очень часто агрессивные комментарии не сопровождаются никаким конструктивом. Их появление может серьезно демотивировать. Для того чтобы этого не происходило, обратите внимание на то, кто пишет или высказывает негативные и критикующие комментарии. Являются ли эти люди экспертами в вашей области, понимают ли они в этом, есть ли у них опыт в данной теме? Нередко хейтерами оказываются те, кто совершенно не разбирается в обсуждаемой теме, а потому их мнение не стоит принимать всерьез. Помните, что разница между пиццей и чужим мнением в том, что пиццу вы заказывали, а вот чужое мнение — нет.

Выделите тех людей, чье мнение вам действительно важно. Это могут быть ваши коллеги, близкие, те, кто тоже проявляет экспертность в определенных вопросах. Обращайте внимание на их точку зрения, не забывая, впрочем, о том, что ваше мнение тоже имеет вес.

Можно взять на заметку еще один способ ответа на хейтерские комментарии. Его можно использовать как онлайн, так и при личном общении, когда вы слышите что-то, что обесценивает ваши действия или слова. На большинство претензий и упреков в комментариях можно ответить, продолжив фразу словами «да, и поэтому…», где вы сможете привести все нужные аргументы. Этот прием из психологического айкидо — согласиться и еще раз проговорить свою точку зрения — поможет обезоружить собеседника и достойно ему ответить.

В любом случае важно не скатываться до агрессии самому, не опускаться до оскорблений, не переходить на личности. Помните, что это ваш блог, ваша территория, а потому вы вправе устанавливать в нем те правила общения, которые вам удобны.