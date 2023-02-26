Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин рассказал о трех отраслях экономики Москвы, показавших существенный рост в 2022 году

Василий Плиткин
Город
Сергей Собянин рассказал о трех отраслях экономики Москвы, показавших существенный рост в 2022 году
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Значительный рост в столице в 2022 году показали обрабатывающая промышленность, строительство и информационные технологии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 26 февраля.

— Производители выстроили новые технологические процессы, открыли альтернативные рынки сбыта и локализовали выпуск наиболее востребованных товаров, — сказал глава города.

Например, по сравнению с 2021-м объем строительных работ увеличился на 13,4 процента. При этом объемы производства обрабатывающей промышленности выросли на 10,2 процента.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Более того, выручка IT-компаний, базирующихся в Москве, увеличилась на 17,5 процента. Это, в частности, стало возможным из-за дополнительной антикризисной поддержки от города, включающей свыше 80 системных, регуляторных и финансовых мер.

Их общий объем превышает 100 миллиардов рублей, пояснил мэр. Среди них — гранты, отсрочки по аренде, а также льготные кредиты на инвестпроекты, написал Собянин в Telegram-канале.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с начала прошлого года городское руководство предоставило промышленным комплексам и технопаркам льготы в размере более 30 миллионов рублей на аренду земли.

Бизнес Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте