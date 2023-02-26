Сергей Собянин рассказал о трех отраслях экономики Москвы, показавших существенный рост в 2022 году

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Значительный рост в столице в 2022 году показали обрабатывающая промышленность, строительство и информационные технологии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 26 февраля.

— Производители выстроили новые технологические процессы, открыли альтернативные рынки сбыта и локализовали выпуск наиболее востребованных товаров, — сказал глава города.

Например, по сравнению с 2021-м объем строительных работ увеличился на 13,4 процента. При этом объемы производства обрабатывающей промышленности выросли на 10,2 процента.

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Более того, выручка IT-компаний, базирующихся в Москве, увеличилась на 17,5 процента. Это, в частности, стало возможным из-за дополнительной антикризисной поддержки от города, включающей свыше 80 системных, регуляторных и финансовых мер.

Их общий объем превышает 100 миллиардов рублей, пояснил мэр. Среди них — гранты, отсрочки по аренде, а также льготные кредиты на инвестпроекты, написал Собянин в Telegram-канале.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с начала прошлого года городское руководство предоставило промышленным комплексам и технопаркам льготы в размере более 30 миллионов рублей на аренду земли.