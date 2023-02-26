«День моей карьеры» для женщин с детьми пройдет в центре «Моя работа» 1 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, улица Щепкина, 38с1 Карта всех событий

Во флагманском центре занятости «Моя работа» на улице Щепкина 1 марта пройдет мероприятие «День моей карьеры» для женщин с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 26 февраля.

После долгого перерыва в карьере матерям зачастую тяжело адаптироваться к работе и справиться со страхами, пояснил директор городской службы занятости Андрей Тарасов. Поэтому специалисты адресно помогают им найти работу в соответствии с опытом, потребностями и жизненной ситуацией.

Посетительницы мероприятия «День моей карьеры» смогут пройти тестирование, которое определит их сильные стороны, а также получить индивидуальную консультацию карьерного эксперта.

«День моей карьеры» пройдет 1 марта с 14:30 до 18:00 во флагманском центре «Моя работа», расположенном по адресу улица Щепкина, дом 38, строение 1. Участие в мероприятии является бесплатным, передает официальный сайт мэра Москвы.

С момента открытия центра «Моя работа» в столице прошло два года. За это время около 28 тысяч москвичей открыли свое дело.