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«День моей карьеры» для женщин с детьми пройдет в центре «Моя работа» 1 марта

Василий Плиткин
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«День моей карьеры» для женщин с детьми пройдет в центре «Моя работа» 1 марта
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, улица Щепкина, 38с1 Карта всех событий

Во флагманском центре занятости «Моя работа» на улице Щепкина 1 марта пройдет мероприятие «День моей карьеры» для женщин с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 26 февраля.

После долгого перерыва в карьере матерям зачастую тяжело адаптироваться к работе и справиться со страхами, пояснил директор городской службы занятости Андрей Тарасов. Поэтому специалисты адресно помогают им найти работу в соответствии с опытом, потребностями и жизненной ситуацией.

Посетительницы мероприятия «День моей карьеры» смогут пройти тестирование, которое определит их сильные стороны, а также получить индивидуальную консультацию карьерного эксперта.

«День моей карьеры» пройдет 1 марта с 14:30 до 18:00 во флагманском центре «Моя работа», расположенном по адресу улица Щепкина, дом 38, строение 1. Участие в мероприятии является бесплатным, передает официальный сайт мэра Москвы.

С момента открытия центра «Моя работа» в столице прошло два года. За это время около 28 тысяч москвичей открыли свое дело.

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