«И где он?»: Поплавская прошлась по Урганту в защиту Корчевникова

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса Яна Поплавская встала на защиту телеведущего Бориса Корчевникова, попутно раскритиковав шоумена Ивана Урганта.

— У вас были хорошо слышащий и чисто говорящий Ургант и его друг Гудков. Ну и где они? Какая от них польза обществу? А Борис Корчевников — настоящий пример русского мужества и силы духа! — написала Поплавская в Telegram-канале.

Накануне в Сети стало популярным видео из кулуаров фестиваля, где были Поплавская и Корчевников. На кадрах видно, как они общаются с помощью специального приложения, способного расшифровывать речь собеседника.

Пользователи социальных сетей начали критиковать Корчевникова. По их мнению, с таким недугом на телевидении ему делать нечего.

В конце января актер Виталий Гогунский рассказал, что состояние здоровья Бориса Корчевникова значительно ухудшилось за последнее время.

По словам звезды сериала «Универ», Корчевников уже не в состоянии вести передачи на телевидении без специальных приборов. Ведущего подключают к аппаратам, которые расшифровывают речь гостя и выдают текст на специальный планшет.