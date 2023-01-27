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«Бетховен нашей журналистики»: Гогунский рассказал об ухудшениях в состоянии Корчевникова

Полина Долганова
Общество
«Бетховен нашей журналистики»: Гогунский рассказал об ухудшениях в состоянии Корчевникова
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Российский актер Виталий Гогунский рассказал, что состояние здоровья журналиста и телеведущего Бориса Корчевникова значительно ухудшилось за последнее время.

По словам звезды сериала «Универ», Корчевников уже не в состоянии вести передачи на телевидении без специальных приборов. Ведущего подключают к аппаратам, которые расшифровывают речь гостя и выдают текст на специальный планшет.

— Ему помогают определенные гаджеты, читают то, что я говорю. Устройства считывают мою речь и ему в письменном виде сразу представляют. Борис Корчевников — Бетховен нашей журналистики, — рассказал Гогунский в разговоре с изданием blitz.plus.

Сам Корчевников в феврале 2022 года рассказал, что его проблемы со здоровьем идут из детства. К трем годам из-за осложнений менингита будущий телеведущий практически полностью утратил возможность слышать одним ухом. Он до сих пор страдает из-за детских травм.

В 2015 году телеведущему удалили доброкачественную опухоль мозга. В разговоре с вокалистом группы «На-На» Владимиром Левкиным, который также боролся с онкологией, журналист рассказал о своих чувствах, когда узнал о страшном диагнозе.

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