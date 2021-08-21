«Почему я?»: Борис Корчевников признался, что чувствовал, когда узнал о своей болезни

Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Телеведущему Борису Корчевникову несколько лет назад удалили доброкачественную опухоль мозга. В недавнем разговоре с вокалистом группы «На-На» Владимиром Левкиным, который также боролся с онкологией, журналист рассказал о своих чувствах, когда узнал о страшном диагнозе.

— Я тоже болел. И здорово болел. Я помню, как стоял как будто на каком-то суде, когда это со мной произошло, — рассказал он студии своей программы «Судьба человека».

По его словам, он многое переосмыслил во время болезни и на некоторые вещи взглянул совсем иначе. Корчевников отметил, что во время борьбы с болезнью он часто задавался вопросом «Почему я?», передают «Невские новости».

Недавно еще одна гостья его передачи, певица Алиса Мон, рассказала, что телеведущий продолжает испытывать проблемы со здоровьем. Корчевников постепенно теряет слух. По ее словам, чтобы ведущий мог работать, задействовано много служб.