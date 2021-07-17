«Читает по титрам»: Алиса Мон рассказала о влиянии болезни на жизнь Корчевникова

Фото: Instagram / b.korchevnikov

Известный телеведущий Борис Корчевников испытывает серьезные проблемы со здоровьем: он постепенно теряет слух. Несмотря ни на что, Корчевников самоотверженно продолжает вести свою программу «Судьба человека». О том, как проходит работа телеведущего, рассказала недавняя гостья его передачи, певица Алиса Мон.

По ее словам, для того чтобы ведущий мог работать, задействовано много служб.

— Работает четыре монитора, через которые ему помогают слышать собеседника и задавать вопросы. Но Борис все читает по титрам, — рассказала певица.

Борису Корчевникову 38 лет. В 2015 году он перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, после чего проходил длительное гормональное лечение. В какой-то момент телеведущий начал терять слух, передает издание «Дни.ру».

По словам Корчевникова, болезнь и последующее ее преодоление сильно изменили его жизнь, а также заставили многое переосмыслить.

В своей передаче «Судьба человека» Корчевников берет откровенные интервью у своих гостей. Не все из них отзываются о нем положительно. Недавно российский певец Валерий Меладзе признался, что с недоверием относится к телеведущему. По мнению певца, за мягкостью Корчевникова кроется желание залезть гостям программы «под кожу». С милой улыбкой Корчевников выпытывает у звезд грязные подробности об их жизни, при этом, отмечает певец, делает это с огромным удовольствием.