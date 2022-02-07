«Все мои проблемы со здоровьем — из детства»: Корчевников раскрыл причину проблем со здоровьем

Screenshot_3.jpg / Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Российский телеведущий Борис Корчевников рассказал о причине своих проблем со здоровьем. Подробности он раскрыл на программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По словам Корчевникова, в детстве он у него был менингит. К трем годам из-за осложнений болезни он практически полностью утратил возможность слышать одним ухом. Более того, телеведущий до сих пор страдает из-за болячек детства.

— У меня прямо мурашки по коже, потому что у меня был менингит во младенчестве. Это действительно часто с последствиями бывает. Все мои проблемы со здоровьем в будущем – из детства, — откровенничал Корчевников на программе «Судьба человека».

Напомним, что в 2015 году телеведущему несколько лет назад удалили доброкачественную опухоль мозга. В недавнем разговоре с вокалистом группы «На-На» Владимиром Левкиным, который также боролся с онкологией, журналист рассказал о своих чувствах, когда узнал о страшном диагнозе.

По словам Корчевникова, он многое переосмыслил во время болезни и на некоторые вещи взглянул совсем иначе. Он отметил, что во время борьбы с болезнью он часто задавался вопросом «Почему я?».