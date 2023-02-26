Резников заявил об отсутствии поставок ЗРК Patriot на Украину

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Американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot еще не поступили в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Ситуацию весной изменят системы ПВО IRIS-T, Patriot и ЗРК NASAMS. (Patriot — прим. «ВМ») нам пока не поставили, наши военные учатся пользоваться ими. Они будут защищать небо. На земле — Leopard, — приводит слова Резникова ТАСС.

По словам политика, Киев рассчитывает на поставки целого ряда вооружений. Министр подчеркнул, что Украина и дальше будет просить у Запада дополнительное оружие.

По информации CNN, президент Украины Владимир Зеленский направит американскому правительству список необходимого вооружения. Отмечается, что Киев рассчитывает получить истребители F-16 «для ускорения окончания конфликта».

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 17 февраля заявил, что Соединенные Штаты не давали обещаний о поставках истребителей на Украину, однако будут приветствовать такую инициативу со стороны других государств.