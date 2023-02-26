«Тинькофф инвестиции» временно приостановили торговлю иностранными бумагами

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«Тинькофф инвестиции» решили временно приостановить торговлю иностранными ценными бумагами. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщила пресс-служба компании.

— Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на «СПБ Бирже» на неподсанкционную компанию. Во избежание риска блокировки, а также для того, чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение 1–3 недель мы планируем запустить торги, — сообщили в пресс-службе компании.

Брокер отмечает, что блокировка купленных ранее бумаг не планируется. В организации подчеркнули, что план переноса активов был продуман заранее, поэтому он займет не более трех недель.

26 февраля обозреватель французского новостного журнала Valeurs Actuelles Мерьядек Раффре заявил, что Россия смогла свести на нет западные санкции. Кроме того, Россия обуздала инфляцию, стабилизировала рубль, а также избежала катастрофы в промышленной сфере, отметил обозреватель.