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Valeurs Actuelles: Россия свела на нет последствия западных санкций

Араз Салехов
Экономика
Valeurs Actuelles: Россия свела на нет последствия западных санкций
Фото: Pixabay

Российским властям удалось свести на нет последствия западных санкций. Об этом заявил обозреватель французского новостного журнала Valeurs Actuelles Мерьядек Раффре.

— В Москве все как обычно. Магазины хорошо снабжены, рестораны и ночные клубы переполнены, — отметил он.

Власти страны смогли перестроить экономику таким образом, что обычные граждане почти не заметили изменений, отметил автор материала. Кроме того, Россия обуздала инфляцию, стабилизировала рубль, а также избежала катастрофы в промышленной сфере, цитирует Раффре РИА Новости.

Накануне Европейский союз принял десятый пакет санкций против России. В частности, ограничения ввели против «Альфа-банка», Росбанка и банка «Тинькофф».

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что в некоторых сферах антироссийские санкции Евросоюза (ЕС) оказались действительно успешными. По его словам, санкции действуют в отношении российских средств массовой информации. Основной провал санкций заключается в том, что Россия смогла найти решение всех экономических проблем, отметил политолог.

Евросоюз (ЕС) Санкции Россия
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