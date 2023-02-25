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Политолог Светов объяснил, какие антироссийские санкции ЕС оказались наиболее успешными

Игорь Синельников
Никита Худяков

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
Политолог Светов объяснил, какие антироссийские санкции ЕС оказались наиболее успешными
Фото: shutterstock

В некоторых сферах антироссийские санкции Евросоюза (ЕС) оказались действительно успешными. Об этом в «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

По его словам, санкции действуют в отношении российских средств массовой информации.

— Санкции против журналистов и СМИ вводятся без конца. Они перекрыли очень многие каналы, по которым информация из России шла в страны Запада. Но есть такая поговорка: «Вода дырочку найдет». Другой взгляд на украинскую ситуацию все равно туда проникает, — считает Светов.

Основной провал санкций заключается в том, что Россия смогла найти решение для всех экономических проблем, отметил политолог. Светов добавил, что некоторые отрасли полностью проигнорировали санкции.

Также эксперт рассказал «ВМ», как Евросоюз постоянно усиливает санкционное давление на Россию.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра рассказал о подробностях нового пакета санкций ЕС против России. По его словам, страна работала над внесением «лиц, ответственных за депортацию украинских детей», в санкционный список. Также он подчеркнул, что десятый пакет санкций направлен на производителей оружия.

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