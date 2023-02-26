Музей Победы посетили порядка 22 тысяч человек в длинные февральские выходные

Фото: Музей Победы

Москва, Поклонная гора Карта всех событий

Порядка 22 тысяч человек посетили Музей Победы в Москве за длинные февральские выходные. Для гостей была подготовлена большая культурная программа, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

До 25 февраля музей был площадкой Первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Посетителям показали 20 документальных картин, повествующих о героях спецоперации на Украине, подвиге врачей в зоне проведения СВО и жителях Донбасса. Участники кинофорума могли встретиться с популярными актерами, телеведущими, военкорами и другими знаменитостями.

Каждый день выходных в музее проводились концерты патриотической песни в рамках патриотического творческого проекта «Журавли Победы». Перед посетителями выступили вокалисты и творческие коллективы, которые исполнили композиции о родине.

В минувшую субботу, 25 февраля, торжественное закрытие Первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» и награждение лауреатов кинофорума состоялось в столичном Музее Победы.