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Лауреатов фестиваля «Кино на службе Отечеству» наградили в Музее Победы

Евгений Белоусов
Город
Лауреатов фестиваля «Кино на службе Отечеству» наградили в Музее Победы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Торжественное закрытие Первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» и награждение лауреатов кинофорума состоялось в столичном Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

— Фильмы, которые были представлены на фестивале, это живая хроника, живая летопись тех событий, которые происходили и происходят на Донбассе. Это истории о тех, кто встал на защиту жителей, кто их поддерживает и, конечно, о реальности, в которой живут люди той территории, — заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы

За пять дней работы фестиваля в Музее Победы на показах побывали более 3,5 тысячи человек. Зрителям представили 20 документальных кинолент.

Среди фильмов — «У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца» режиссера Максима Фадеева, «Рассказы с Донбасса» журналистки Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Даринки Петрович, «Донбасс. Признанный» донецкого режиссера Владимира Аграновича и другие.

Кинофорум проводится по поручению президента РФ, которое было дано по итогам встречи главы государства с матерями военнослужащих — участников СВО.

Фестиваль «Кино на службе Отечеству» стартовал 20 февраля. Открыла программу мероприятия документальная картина «Отважные» режиссера Олеси Шигиной, чей 21-летний сын добровольно встал на защиту Родины.

До этого в Музее Победы состоялся открытый урок «Забытые песни военных лет», завершивший череду мероприятий, которые прошли в рамках работы экспозиции «Шагнувшие в бессмертие». В течение двух недель прошло свыше десяти занятий.

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